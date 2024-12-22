Природные парки Ямала в 2024 году посетили почти пять тысяч туристов

За этот год природные заповедники Полярного Урала привлекли 4900 туристов. Директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрей Гаранин отметил, что это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года — рост составил 2253 человека. Об этом сообщил Infox.ru.

Самым популярным местом стал природный парк «Ингилор», который принял более четырех тысяч гостей в этом году. Уникальность парка заключается в его обитателях — овцебыках: в 2024 году здесь появилось 29 новых особей, а общее количество животных на территории достигло 130. Расселение овцебыков будет продолжаться.

На следующий год в парке «Ингилор», на территории фактории «Юрибей» и заброшенной станции тропосферной релейной связи «Ока» будут работать волонтёры, которые займутся очисткой берегов реки.

Также в этом году был открыт новый туристический маршрут «Харбей». Он проходит через живописные ландшафты региона и доступен как летом, так и зимой. Протяженность маршрута составляет 85 километров. На пути оборудованы зоны для отдыха: площадки для палаток, места для разведения костров, беседки и контейнеры для отходов. Также установлены арт-объекты и навигационные указатели, а на конечной станции маршрута расположен пункт для обогрева.