Принятый за стриптиз танец в Брянске оказался выступлением студента из Камеруна

В Брянском филиале Российского экономического университета имени Плеханова выступил студента-бодибилдер из Камеруна. Ролик завирусился в сети, его приняли за танец стриптизера. В вузе прокомментировали недоразумение.

В филиале пояснили, что танцевальный номер оказался выступлением студента, тренера по бодибилдингу Мбомда Наны Уэсли.

«Был исполнен спортивный номер, направленный на продвижение здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом», — говорится в сообщении.

До этого африканский студент представлял Брянский филиал на соревнованиях различного уровня.

