Приморье встретит новую рабочую неделю морозами и небольшим снегом

Приморский край ожидает стабильная прохладная погода на предстоящей неделе. Значительных изменений температурного режима не предвидится. Об этом сообщили специалисты Примгидромета сайту «ВостокМедиа».
Как отметили синоптики, начало трудовой недели порадует отсутствием осадков, однако утренние температуры останутся низкими: ночью столбик термометра опустится до отметки -29 градусов, днем ожидается около -18 градусов.
Со вторника в регионе начнутся небольшие снегопады, а облака приведут к дополнительному понижению температуры еще на пять градусов. Северные ветры создадут дополнительный дискомфорт горожанам. Потепления на протяжении недели не ожидается, предупредили метеорологи.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте