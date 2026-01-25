Приморье встретит новую рабочую неделю морозами и небольшим снегом

Приморский край ожидает стабильная прохладная погода на предстоящей неделе. Значительных изменений температурного режима не предвидится. Об этом сообщили специалисты Примгидромета сайту «ВостокМедиа» .

Как отметили синоптики, начало трудовой недели порадует отсутствием осадков, однако утренние температуры останутся низкими: ночью столбик термометра опустится до отметки -29 градусов, днем ожидается около -18 градусов.

Со вторника в регионе начнутся небольшие снегопады, а облака приведут к дополнительному понижению температуры еще на пять градусов. Северные ветры создадут дополнительный дискомфорт горожанам. Потепления на протяжении недели не ожидается, предупредили метеорологи.