Примгидромет предупредил жителей Приморья о морозных и снежных выходных

В выходные в Приморском крае погода будет стабильной, но без осадков не обойдется. Местами ожидаются морозы. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные Примгидромета.

По информации организации, в субботу, 15 марта, регион окажется в тыловой части циклона. В центральных районах местами пройдет небольшой снег. Ночью температура будет держаться в диапазоне -4…-11 градусов, а на северо-востоке — -12…-17 градусов. Днем потеплеет: на юге края ожидается до +5 градусов, на севере — около 0 градусов.

В воскресенье, 16 марта, антициклон распространится на территорию края, осадки прекратятся. Однако ночью в континентальных районах похолодает до -9…-16 градусов, на северо-востоке ожидается -17…-22 градуса, на побережье и юго-востоке до -4…-8 градусов. Дневные температуры останутся такими же, как в субботу.