Примгидромет предупредил жителей Приморья о капризной весенней погоде

Заключительные дни текущей недели покажут весь спектр переменчивости весенней погоды в Приморском крае. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные Примгидромета.
Сегодня, 21 марта, регион ожидает чередование снегопадов и дождей различной интенсивности. Максимальная температура воздуха достигнет отметки в +18 градусов, в ночное время — до -7 градусов.
В субботу циклон покинет край, оставив плохую погоду лишь в северных районах. Вслед за фронтальными системами в Приморье хлынет холод, из-за чего максимальная температура снизится на три-шесть градусов.
В воскресенье ночью станет еще прохладнее на один-шесть градусов. Температурный максимум дня повысится до +11 градусов.
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