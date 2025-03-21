Примгидромет предупредил жителей Приморья о капризной весенней погоде

Заключительные дни текущей недели покажут весь спектр переменчивости весенней погоды в Приморском крае. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на данные Примгидромета.

Сегодня, 21 марта, регион ожидает чередование снегопадов и дождей различной интенсивности. Максимальная температура воздуха достигнет отметки в +18 градусов, в ночное время — до -7 градусов.

В субботу циклон покинет край, оставив плохую погоду лишь в северных районах. Вслед за фронтальными системами в Приморье хлынет холод, из-за чего максимальная температура снизится на три-шесть градусов.

В воскресенье ночью станет еще прохладнее на один-шесть градусов. Температурный максимум дня повысится до +11 градусов.