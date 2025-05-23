Примгидромет предупредил жителей Приморья о дождях и холодной погоде

На следующей неделе Приморский край ожидает ухудшение погоды из-за высотной ложбины. С 26 по 28 мая в регионе пройдут дожди различной интенсивности, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Примгидромет.

По данным синоптиков, среднесуточные температурные показатели окажутся ниже сезонных норм. Так, в понедельник, 26 мая, температура ночью опустится до +3…+9 градусов, а днем поднимется до +17…+23 градусов. На побережье воздух прогреется максимум до +11…+16 градусов. В последующие дни столбики термометров немного повысятся, но все равно останутся аномально низкими для конца мая.

Во Владивостоке спрогнозировали пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ночью температура будет в пределах +8…+11 градусов, днем — до +12…+16 градусов.