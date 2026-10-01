Примгидромет: октябрь в Приморье будет на 1–2 градуса холоднее обычного

Октябрь 2026 года в Приморском крае ожидается на 1–2 градуса холоднее климатической нормы. Об этом сообщили «ФедералПресс» в Примгидромете.

Синоптики также прогнозируют дефицит осадков по сравнению со средними многолетними показателями. В среднем за месяц выпадает 50–65 мм, в западных районах — около 40 мм, на восточном побережье — до 80 мм.

«Октябрь в Приморье всегда разный. Он еще может порадовать теплыми солнечными днями, а может встретить холодом, дождями и даже первым снегом», — сообщили в Примгидромете.

Средняя температура воздуха в октябре традиционно падает на 6–8 градусов по сравнению с сентябрем: среднемесячная норма по краю составляет +6…+10 градусов, в северных горных районах — всего +2…+4. Переход среднесуточной температуры через +10 градусов обычно происходит в первой декаде месяца, на южном побережье — во второй, а к концу октября в большинстве районов температура устойчиво опускается ниже +5.

За годы наблюдений октябрьский воздух в крае прогревался до +31 градуса и опускался до −21. В отдельные годы на западе края фиксировали +28…+31, а в горах — до −21.