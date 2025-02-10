«Пример верности делу и долгу». Путин выразил соболезнования семье онкохирурга Давыдова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким онкохирурга Михаила Давыдова, который ушел из жизни 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Давыдов был не только выдающимся ученым, но и доброжелательным, отзывчивым человеком. За время своей работы он внес уникальный вклад в развитие отечественной медицины.

«Михаил Иванович трудился самоотверженно, подвижнически, подавал пример верности избранному делу и нравственному долгу», — подчеркнул Путин.

Именно академик Давыдов много лет назад провел сложнейшую операцию российскому модельеру Валентину Юдашкину. В том числе благодаря его вмешательству кутюрье прожил еще семь лет, несмотря на то, что рак почки у него нашли уже на поздней стадии, когда метастазы распространились на мозг.