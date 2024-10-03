Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Магазин приложений Google Play по неизвестным причинам заблокировал доступ к сервису «Авито». Платформу по-прежнему можно скачать на Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore, сообщила пресс-служба площадки для размещения объявлений.

«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — отметили в компании.

В пресс-службе объяснили, что, несмотря на исчезновение приложения из Google Play, для пользователей практически ничего не изменилось. Если сервис уже установили на смартфоне, он продолжит работать.

«Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», — пояснили в «Авито».

Также представители компании предупредили, что в приложении может перестать работать функция пуш-уведомлений. Чтобы установить сервис, можно найти его в других магазинах приложений или пользоваться мобильной версией сайта.