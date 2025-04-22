Прилепин заявил, что роман «Вечер у Клэр» Гайто Газданова должен прочесть каждый

Международный день книг вдохновил портал Life.ru обратиться к известным деятелям культуры с просьбой назвать лучшие литературные произведения, обязательные к прочтению. Писатель Захар Прилепин представил собственный список избранных произведений русской литературы, подчеркивая при этом относительность понятий образованности и обязательной классики.

Прилепин настаивает на индивидуальном подходе к литературе, утверждая, что единых требований к чтению не существует. Он заметил, что многие образованные люди не знакомятся с известными произведениями мировой литературы, такими как «Божественная комедия» Данте или древнерусская поэма «Слово о полку Игореве». Хотя сам Прилепин высоко оценивает эти тексты, он отказался осуждать тех, кто их не читал.

Писатель составил подборку из пяти романов, представляющих российскую литературу, но находящихся вне традиционного канона обязательных авторов. В списке указаны: Гайто Газданов — «Вечер у Клэр»; Леонид Леонов — «Дорога не океан»; Валентин Катаев — «Уже написан Вертер»; Александр Проханов — «Надпись»; Александр Терехов — «Бабаев».