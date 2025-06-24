Прием заявок на Всероссийскую премию «За верность науке» продлится до 31 июля

В России с 2022 года проходит Десятилетие науки и технологий, объявленное указом президента, чтобы сделать достижения отечественной науки более доступными и понятными широкой аудитории. В рамках этого события Министерство науки и высшего образования России проводит XI Всероссийскую премию «За верность науке».

Награду вручают за вклад в популяризацию научных знаний, повышение престижа профессии ученого и развитие диалога между научным и журналистским сообществами. В 2025 году премию присудят в 11 номинациях. Прием заявок открыт до 31 июля на сайте.

В 2024 году на конкурс поступило рекордное число заявок — участие приняли 1,8 тысячи проектов из 80 регионов страны. Награждение прошло в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Организатор премии — Минобрнауки России. Среди постоянных партнеров — РАН, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ имени Ломоносова, госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».