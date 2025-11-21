Более 712 заявок и заключительные четыре дня, чтобы успеть стать номинантом: подводим предварительные итоги заявочной кампании Премии Рунета — 2025 «Код мечты».

В связи с огромным интересом профессионального сообщества срок приема заявок на участие в Премии Рунета‑2025 «Код мечты» продлен по основным номинациям до 23 ноября 2025 года включительно.

В рамках специальной номинации «Дети в рунете» от Альянса по защите детей в цифровой среде срок приема заявок продлен до 25 ноября 2025 года включительно.

В этом году на премии Рунета представлено 22 номинации. Самыми популярными номинациями стали «Социальные проекты», «Образовательный проект в ИТ», «Журналистский проект в ИТ» и «Креативные индустрии».

Перспективными номинациями для номинантов являются «ИТ в туризме», «Отечественные видеоигры», «Приложение года», «Сайт года» и «Цифровая безопасность семьи». В каждой номинации будут определены 1 победитель и 2 лауреата. В этом году принять участие в Премии можно бесплатно.

Лауреатов ждет торжественный ИТ‑бал, который проводится впервые, а также возможность войти в круг лидеров ИТ‑отрасли за свои прорывные проекты и решения. Кроме того, гости Премии станут участниками благотворительного аукциона картин «Галерея смыслов», которые были созданы профессиональными художниками и нейросетью по сессиям Российского Интернет-форума-2025. Также в рамках Премии состоится запуск Женского клуба РАЭК.

До 23 ноября включительно вы можете заявить о себе и присоединиться, пожалуй, к самому ожидаемому ИТ-событию этого года.