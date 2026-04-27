Прием заявок на участие в чемпионате «Битва роботов» продлили до 27 апреля

Финальный этап «Битвы роботов» в Мытищах
Фото: Финальный этап «Битвы роботов» в Мытищах/Медиасток.рф

Прием заявок на международный чемпионат по битве роботов продлили до 27 апреля включительно. Организаторы также снизили минимальный возраст участников одной из дисциплин.

Теперь в категории «Битва мини-роботов» могут состязаться конкурсанты с восьми лет. Ранее минимальный порог составлял 10 лет.

Регистрация участников доступна на сайте чемпионата.

Дополнительные сведения о мероприятии размещены по ссылке.

Образовательные организации Подмосковья также приглашают вступить в официальный чат чемпионата в мессенджере МАХ, где будут оперативно публиковать новости и сведения о мероприятиях в рамках «Битвы роботов».

