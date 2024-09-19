Прием заявок на Премию «Взгляд сквозь сердце» завершится 30 сентября

NEWS.ru продолжает принимать заявки на ежегодную Премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», предназначенную для журналистов. Об этом сообщили сайте издания.

Работы можно отправлять до 30 сентября включительно. Главный приз составит 300 тысяч рублей. Конкурс открыт для материалов и проектов, освещающих судьбы людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за природных и техногенных катастроф, социальных и экономических кризисов, военных конфликтов и других испытаний.

Среди уже представленных работ можно встретить различные форматы: видеосюжеты, фотопроекты, напечатанные репортажи и авторские фильмы. Большинство материалов посвящено людям, напрямую связанным с событиями СВО: историям беженцев, волонтерской деятельности, жизни в Курской области и человеческим подвигам.

Премия была создана в память о Никите Цицаги, корреспонденте NEWS.ru, который трагически погиб 16 июня 2024 года в районе Угледара, готовя репортаж о жизни монахов в условиях СВО.