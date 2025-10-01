Прием заявок на премию исторического просвещения молодежи продлится до 1 ноября

В России впервые пройдет премия в сфере просвещения молодежи «Голос истории». Ее цель — поддержать лучшие методы обучения истории, поощрить новые подходы и вовлечь детей и подростков в изучение и сохранение исторического наследия страны. Организатор премии — АНО «Герои Отечества» при грантовой поддержке «Движения первых».

«Премия „Голос истории“ призвана поощрить проекты и инициативы, которые делают процесс изучения истории интересным и захватывающим для молодежи. Мы приглашаем к участию в премии не только молодежных лидеров и исследователей, но и представителей музеев исторических проектов и некоммерческих организаций», — отметил генеральный директор АНО «Герои Отечества» Владислав Курбатов.

Премия будет присуждаться в десяти номинациях, которые охватывают разные направления — от популяризации отечественной истории и патриотического воспитания до защиты исторической правды. Участвовать могут граждане России от 12 лет, авторские коллективы и организации. В отдельной номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» смогут принять участие иностранные исследователи и организации.

Заявки оценит экспертный совет, в который вошли историки, педагоги, общественные деятели и представители молодежных сообществ. Победители получат не только признание и ценные призы, но и возможность посетить Москву на церемонии награждения, пообщаться с известными историками и государственными деятелями. Подать заявку можно до 1 ноября 2025 года на официальном сайте премии. Имена лауреатов станут известны в конце ноября на торжественной церемонии в Москве.