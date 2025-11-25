Прием заявок на премии в области образования и науки открыли в России

Открылся прием заявок на премии правительства России в области образования, науки и техники. Авторы лучших работ получат по два миллиона рублей.

Премии помогут попозировать научные достижения и работы в области образования, в том числе школьных учебников. Конкурс выявит перспективные разработки ученых и педагогов.

В области образования вручат 10 премий по два миллиона рублей, в области науки и техники –20. Еще семь поощрений по одному миллиону предусмотрено для молодых ученых. Представить свои работы могут как отдельные кандидаты, так и коллективы.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке. Заявки будут принимать до 13 февраля.