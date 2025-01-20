Президентские юристы вступились за «дочек» экономически значимых организаций

Совет при президенте России по кодификации гражданского законодательства выступил против законопроекта, распространяющего на дочерние компании режим экономически значимых организаций (ЭЗО). Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Уровень участия российских бенефициаров в ЭЗО через иностранные холдинговые компании превышает 50%, а годовая выручка или стоимость активов достигает более 150 миллиардов рублей. Для возврата потерянной из-за санкций управляемости таких компаний арбитражные суды имеют право могут приостанавливать действие корпоративных прав иностранных корпораций.

Минэкономики в ноябре 2024 года предложило ввести возможность блокировки корпоративных прав зарубежных холдингов и в отношении «дочек» экономически значимых организаций, если они являются совладельцами не только ЭЗО, но и дочерней структуры.

Президентские юристы считают, что приостановление корпоративных прав фактически забирает акции дочернего общества ЭЗО, которые принадлежат иностранной корпорации, против ее воли, а это противоречит не только гарантированному праву собственности, но и стабильности гражданского оборота.

Совет при президенте России по кодификации гражданского законодательства также не одобрил отсутствие возможности обжаловать в суде решение о внесении дочерней компании в перечень экономически значимых организаций и механизма исключения организации из данного списка.