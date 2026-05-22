Президент ТПП Якутии Богословская отметила, что конфеты из республики завоевали китайский рынок

Якутские предприниматели преодолели трудности и вышли на китайский рынок с местными конфетами. О том, как удалось добиться успеха, рассказала президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха Марина Богословская в открытой студии «ФедералПресс» на АмурЭкспо-2026.

По словам Богословской, китайские партнеры проявляют большой интерес к перспективам Якутии, особенно в сфере добычи природных ресурсов. Республика активно организует бизнес-миссии в Китай, налаживая контакты и обсуждая новые проекты.

Однако на пути экспортеров встают неожиданные препятствия. Так, якутский хлебокомбинат столкнулся с проблемами при поставках конфет в Китай. Причина оказалась в несоответствии упаковки местным стандартам: она не должна превышать 300–350 граммов, а каждая конфета должна быть в индивидуальном фантике.

«Казалось бы, мелочь, но это стандарты китайского рынка. Надо им соответствовать, если хочешь здесь торговать», — подчеркнула Богословская.

Китайские партнеры предложили решение, поставив нужное оборудование. В октябре хлебокомбинат отправил первую партию конфет, упакованных по китайским стандартам, и они появились на полках магазинов.