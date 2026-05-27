Президент РЗС Злочевский объяснил, за счет чего можно ждать хороший урожай зерна

Урожай зерновых в 2026 году планируют больше, чем в прошлом, так как его объем необходимо к 2030-му нарастить на четверть. И пока одни радуются хорошим состоянием озимых, другие беспокоятся на поздний сев яровых. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал 360.ru, насколько вероятно выполнение плана по наращиванию объема урожая в этом году.

«Все зависит от погоды. С учетом падения технологичности, который у нас происходит, рассчитывать на прямо идеальные погодные условия не стоит. Риски слишком большие, а малейшее невезение с погодой вызовет резкое снижение урожайности и большие потери», — уточнил эксперт.

Злочевский отметил, что и совсем без урожая Россия не останется, так как озимые посевы чувствуют себя прекрасно. Больше его беспокоят яровые, которые в этом году из-за все той же погоды засеяли с опозданием.

Подробнее о том, как ввод бесхозных земель влияет на увеличение урожайности в стране — в материале 360.ru.