Президент РОССОЮЗСПАСа Дударев заявил, что в честь Легошина назовут спасательное судно

Президент общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев объявил о планах назвать спасательное судно в честь ушедшего из жизни спасателя Андрея Легошина. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам общественника, Легошин стал человеком-легендой, оставив яркий след в истории профессии.

«Мы назовет одно из спасательных судов его именем, чтобы в эфире всегда звучало: „На помощь людям идет Андрей Легошин“», — отметил Дударев.

Он также напомнил, что многочисленные инициативы и идеи Легошина способствовали модернизации нормативных актов, направленных на повышение уровня защищенности населения и создание безопасной среды для сотрудников служб спасения.