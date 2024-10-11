Президент Российского союза пекарей Семенов заявил, что ФАС разберется с наценками на хлеб

Федеральная антимонопольная служба выявила высокие средние наценки на хлеб в торговых сетях РФ. В беседе с RT свое мнение по данному поводу высказал президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
По его словам, представители службы смогут разобраться в данной ситуации.
«Я абсолютно уверен в профессионализме сотрудников ФАС», — отметил эксперт.
Он также выразил уверенность в том, что в отношении нарушителей примут необходимые меры. Какое именно выбрать наказание, решат в ведомстве, добавил Семенов.
Больше 70 новых медработников приняли в Одинцовскую областную больницу
Областной слет юных инспекторов дорожного движения прошел в Мытищах
Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся прошла в Мытищах
Нуждавшихся в помощи пенсионеров вызволили из запертых квартир в 2 округах Подмосковья
Житель Красногорска купит квартиру с помощью сертификата для детей-сирот
Покровский православный фестиваль пройдет в Красногорске 19 октября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте