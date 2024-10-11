Президент Российского союза пекарей Семенов заявил, что ФАС разберется с наценками на хлеб

Федеральная антимонопольная служба выявила высокие средние наценки на хлеб в торговых сетях РФ. В беседе с RT свое мнение по данному поводу высказал президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.

По его словам, представители службы смогут разобраться в данной ситуации.

«Я абсолютно уверен в профессионализме сотрудников ФАС», — отметил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что в отношении нарушителей примут необходимые меры. Какое именно выбрать наказание, решат в ведомстве, добавил Семенов.