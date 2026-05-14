Президент РОАД Подщеколдин заявил, что перспективы развития электрокаров в России ограничены отсутствием инфраструктуры

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью «Российской газете» высказал мнение, что перспективы развития сферы электромобилей в России остаются ограниченными. По его словам, продажи таких автомобилей составляют менее 1% от общего рынка, а необходимая инфраструктура для их массового использования пока не создана.

Эксперт отметил, что в прошлом году было продано около 11 тысяч электрических автомобилей. Он считает, что развивать это направление следует поэтапно, начиная с конкретных локаций в Москве и Санкт-Петербурге.

Подщеколдин подчеркнул, что технологические барьеры для развития электрокаров остаются существенными. Среди них — отсутствие возможности быстрой зарядки и нерешенный вопрос утилизации литиевых батарей.

«Один-два завода в России есть, слава Богу, пусть занимаются выпуском электрокаров. Но принять программу, чтобы 10–20 тысяч электромобилей у нас продавалось, особенно в отдельных регионах, чтобы была поддержка, наверное, стоит и нужно», — привел слова специалиста сайт aif.ru.