Президент НТС Баженов призвал не «сгущать краски» в ситуации с топливом

По данным СМИ, некоторые автозаправочные станции в отдельных регионах России стали вводить ограничения на объем продаваемого топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов призвал не преувеличивать масштабы возникших трудностей. Об этом сообщило радио « КП ».

По словам эксперта, проблема носит временный и региональный характер — наступает завершение пика автомобильного сезона, что сопровождается местным дефицитом топлива.

«Это локальные дефициты. Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему», — отметил специалист.

Как пояснил Баженов, даже внутри регионов, где наблюдаются трудности, паника неуместна. Топливо имеется, просто некоторым операторам временно не хватает ресурсов.