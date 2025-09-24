Президент НТС Баженов призвал не «сгущать краски» в ситуации с топливом
По данным СМИ, некоторые автозаправочные станции в отдельных регионах России стали вводить ограничения на объем продаваемого топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов призвал не преувеличивать масштабы возникших трудностей. Об этом сообщило радио «КП».
По словам эксперта, проблема носит временный и региональный характер — наступает завершение пика автомобильного сезона, что сопровождается местным дефицитом топлива.
«Это локальные дефициты. Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему», — отметил специалист.
Как пояснил Баженов, даже внутри регионов, где наблюдаются трудности, паника неуместна. Топливо имеется, просто некоторым операторам временно не хватает ресурсов.