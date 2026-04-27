Президент Нотариальной палаты Петербурга Ульянова рассказала о развитии цифровизации в работе
Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова в интервью «Петербургскому дневнику» рассказала об особенностях работы нотариусов в городе.
На вопрос о статусе нотариата в Северной столице она отметила, что, хотя юридического особого статуса нет, существует чувство особой ответственности.
«Петербург не только город трех революций, но и колыбель нотариата. Также в 1993 году здесь была создана одна из первых нотариальных палат в Российской Федерации», — напомнила эксперт.
Ульянова также подчеркнула региональную специфику трудовой деятельности. В Петербурге огромное количество объектов культурного наследия, что накладывает отпечаток на работу с недвижимостью, особенно при отчуждении квартир в домах-памятниках. Кроме того, нотариальная палата активно развивает цифровизацию, проводит семинары и мастер-классы по новым технологиям.