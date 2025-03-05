Президент Международного фестиваля социальной рекламы Николайшвили подчеркнула роль мемов в таких проектах

Президент Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Гюзелла Николайшвили высказалась о восприятии социальной рекламы в России, отметив, что многие связывают ее с негативными эмоциями и просьбами о помощи. Об этом сообщило ИА НСН .

Эксперт подчеркнула разнообразие форматов социальной рекламы и ее способность привлекать внимание с помощью ярких образов, которые способны стать мемами.

«Это могут быть плакаты, ролики. Самая известная по всем опросам социальная реклама — это ролик „Позвоните родителям“. Наш фестиваль для того и создан, чтобы отмыть социальную рекламу от слез, от фандрайзинга, постоянного прошения денег», — пояснила Николайшвили.

В заключение она заявила, что эффективная социальная реклама должна быть стратегически продуманным проектом, который вдохновляет на действия, а не просто просит о пожертвованиях.