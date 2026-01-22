Президент МАКС Митюков рассказал, что деятельность служб доставок ждет регулирование

В России создан проект, направленный на регулирование деятельности курьерских служб. О том, какие меры могут быть включены в этот документ, рассказал президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков в эфире радио «Комсомольская правда» .

Специалист подчеркнул, что отрасль активно развивается, поэтому сейчас настало время для введения понятных и прозрачных правил со стороны государства.

«Наши сервисы доставки, наверное, одни из самых лучших в мире в соотношении скорость, цена и технологичность», — привел слова Митюкова сайт «СвободнаяПресса».

Одной из возможных мер является решение проблем с безопасностью передвижения курьеров по дорогам общего пользования. Это поможет систематизировать работу, учитывая, что некоторые города уже ввели свои требования по регулированию сервисов доставок. Проект также может включать изменения действующих правил дорожного движения, особенно для электровелосипедов.