Президент InfoWatch Касперская призвала отключать мобильные данные на смартфоне, чтобы избежать утечки информации

Мошенники становятся все изобретательнее и часто представляются сотрудниками различных служб, требуя от людей коды подтверждения. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская поделилась эффективным способом защиты. Об этом написал KP.RU .

Касперская рекомендует отключать мобильные данные на смартфоне, чтобы избежать утечки информации.

«Я, например, всегда на смартфоне держу мобильные данные выключенными. Если мне надо, допустим, посмотреть что-то, я включаю эти данные, смотрю, что надо, и снова выключаю», — цитирует слова эксперта сайт.

Эксперт обратила внимание на то, что государственные ведомства никогда не звонят гражданам с требованием срочных действий. Любые подобные звонки следует считать подозрительными. Она также подчеркнула важность осторожности и не поддаваться на давление мошенников.