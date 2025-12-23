Президент InfoWatch Касперская призвала отключать мобильные данные на смартфоне, чтобы избежать утечки информации
Мошенники становятся все изобретательнее и часто представляются сотрудниками различных служб, требуя от людей коды подтверждения. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская поделилась эффективным способом защиты. Об этом написал KP.RU.
Касперская рекомендует отключать мобильные данные на смартфоне, чтобы избежать утечки информации.
«Я, например, всегда на смартфоне держу мобильные данные выключенными. Если мне надо, допустим, посмотреть что-то, я включаю эти данные, смотрю, что надо, и снова выключаю», — цитирует слова эксперта сайт.
Эксперт обратила внимание на то, что государственные ведомства никогда не звонят гражданам с требованием срочных действий. Любые подобные звонки следует считать подозрительными. Она также подчеркнула важность осторожности и не поддаваться на давление мошенников.