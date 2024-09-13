Президент ФПСР Гущин: в стране необходимо развивать стрелковые объекты

В России необходимо развивать стрелковые объекты в стране, убирая препоны для развития стрелкового спорта. Такое мнение выразил президент Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Михаил Гущин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, российской молодежи надо прививать культуру обращения с оружием. Когда люди начинают первые шаги в стрелковом спорте, они приобретают необходимый инвентарь для дальнейших занятий. Юридически пистолет будет оформлен на клуб и храниться в клубе.
Далее Росгвардия выдает разрешение, спортсмен едет на соревнования и совершенствуется, отметил Гущин.
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