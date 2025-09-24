Президент ФКС Смит отметил важность государственных грантов в развитии отечественных игр

Разработка видеоигр — это сложный и высокорискованный творческий процесс, который можно сравнить с лотереей. Многие авторы и студии создают десятки прототипов, прежде чем один из них станет востребованным на рынке. Об этом ИА НСН сообщил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.

«Финансовая поддержка в виде льгот и грантов, предлагаемых государством для развития отечественных игр, действительно играет важную роль, особенно в нынешних условиях высокой конкуренции и ограниченного доступа к зарубежным рынкам», — отметил Смит.

Он также подчеркнул, что Институт развития интернета (ИРИ) предоставляет гранты на разработку видеоигр разного масштаба.

В свою очередь, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил, что искусственный интеллект может ускорить и удешевить процесс создания компьютерных игр. Благодаря нейросетям игры станут более иммерсивными, а игроки смогут общаться со своими персонажами не загруженными заранее фразами, а лично.