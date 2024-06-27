Президент Федерации тенниса РФ Тарпищев: Дмитриева была образцом для подражания

Прославленная советская теннисистка, телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. В беседе со «Звездой» президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев рассказал, что для многих она была образцом для подражания.

По его словам, Дмитриева всегда искала что-то новое, легко шла по жизни и была кумиром. Она также была художницей и творцом в душе, многие ценили ее за удивительную притягательность и спортивную одаренность.

Тарпищев отметил, что смерть Анны Дмитриевой лишила его части сердца.

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