Президент Федерации тенниса РФ Тарпищев: Дмитриева была образцом для подражания

Прославленная советская теннисистка, телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. В беседе со «Звездой» президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев рассказал, что для многих она была образцом для подражания.
По его словам, Дмитриева всегда искала что-то новое, легко шла по жизни и была кумиром. Она также была художницей и творцом в душе, многие ценили ее за удивительную притягательность и спортивную одаренность.
Тарпищев отметил, что смерть Анны Дмитриевой лишила его части сердца.