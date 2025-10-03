Президент Федерации дзюдо Петербурга Рахлин отметил, что умение передавать знания требует особого дара

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и член редакционного совета журнала «Петербургский дневник» Михаил Рахлин поделился с читателями профессиональными взглядами и жизненными уроками, которые помогли ему построить успешную карьеру. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Он вспоминает, что в детстве, участвуя в турнирах, почувствовал интерес к работе с детьми. Однажды, когда его отец пригласил гостей в Польшу, мальчик обнаружил, что прекрасно ладит с младшими сверстниками, что стало первым сигналом к будущей профессии.

Отец Михаила Анатольевича работал преподавателем и тренером, и мальчик всегда наблюдал за его методами преподавания. Позднее, когда отец начал работать со сборной страны, он доверил сыну занятие с учениками, что помогло будущему мастеру овладеть навыками педагогического искусства.

Рахлин подчеркнул, что искусству преподавания можно научиться, но умение передавать знания и вдохновлять учеников требует особого дара, передаваемого родителями. Влияние семейного примера сыграло огромную роль в формировании его характера и педагогических способностей.