Президент АПИК Стоянов выразил уверенность, что бренды должны сосредоточиться на создании бизнеса для своего комьюнити

В сфере красоты на 2027 год обозначились новые тенденции. Эксперты считают, что ключевым аспектом станет необходимость четкого определения своей аудитории. Об этом в беседе с Леди Mail сообщил президент и основатель сети имидж-лабораторий ПЕРСОНА, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Игорь Стоянов.

Согласно специалистам, бренды должны сосредоточиться на создании бизнеса для своего комьюнити и научиться привлекать целевую аудиторию. Как отметил эксперт, тренд сложный, но альтернативных вариантов пока не наблюдается.

«Нужно будет очень четко определять свою аудиторию и меньше думать о больших объемах. Нужно строить бизнес для собственного комьюнити, учиться находить и притягивать свою аудиторию. Тренд непростой, но других вариантов я пока не вижу», — добавил он.