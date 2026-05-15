Презентация книги «От Советского информбюро. 1941-1945» состоялась в Москве

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная презентации книги «От Советского информбюро. 1941–1945», выпущенной издательством «Комсомольская правда». Об этом сообщил сайт KP.RU .

В издание вошли архивные документы, сводки с фронтов и оперативные материалы, которые отражают подлинную историю Великой Отечественной войны. Книга отличается высоким качеством издания.

Открыл мероприятие шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. По его словам, документы представлены для читателя в удобном формате, многие из них публикуются впервые. Журналист выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу за сотрудничество в рамках этой серии.