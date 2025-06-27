Презентация дневника и писем дочери Николая II прошла в Подмосковье

В годовщину дня рождения дочери Императора Николая II Великой княжны Марии Николаевны в Подмосковье прошла презентации ее дневника и писем. Мероприятие состоялось 27 июня в Музее памяти семьи императора в усадьбе Белая Дача.

В книге «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год» впервые полностью показали записи дочери Николая II, снимки из альбома царской семьи и документы из архивов. Над проектом более 10 лет работали архивист Владимир Хрусталев и историк Константин Капков.

Жизнь Великой княжны оборвалась в 19 лет, но Мария успела стать яркой русской красавицей, чистой, умной, веселой и смелой. Книга повествует о ближайшем окружении Великих княжон Марии, Ольги, Татьяны и Анастасии. Дочери Николая II вставали рано и занимались рукоделием, выбору платья и косметике они уделяли мало времени.

«Трудно определимая прелесть этих четырех сестер состояла в их большой простоте и естественности», — вспоминал их учитель Пьер Жильяр.

Генеральными участниками издания стали Музей памяти семьи Императора Николая II и женский Николо-Сольбинский монастырь Переславской епархии. Книга выходит в свет при поддержке Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и его руководителя, кандидата исторических наук Анны Витальевны Громовой, Музея императора Николая II в Москве и содействии митрополита Среднеазиатского Викентия.