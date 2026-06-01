Презентации и отраслевые встречи проведут в зоне делового общения на ПМЭФ-2026

Зону делового общения Roscongress International организуют на полях Петербургского международного экономического форума. Она станет пространством для диалога между представителями государственных и общественных структур, предпринимателей и экспертов со всей России и из-за рубежа.

В программу Зоны делового общения войдут тематические диалоги, презентации, отраслевые встречи и другие мероприятия, которые посвятят развитию экономической кооперации, продвижению инвестиционных возможностей, роли культуры, искусства и образования в укреплении партнерских связей.

Особое внимание уделят молодежи. На полях форума состоятся встречи для участников молодежных проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор».

Заместитель директора — руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева рассказала, что в этом году каждое мероприятие программы будет направлено на поиск партнеров и запуск совместных проектов.

«Мы специально собрали разные тематические треки, предусмотрели широкий географический охват. Все это — ответ на реальные запросы международного бизнеса, который хочет не только обсуждать проблемы, но и находить решения. Приглашаем всех участников ПМЭФ в павильон E в Зону делового общения Roscongress International: наша международная платформа Фонда Росконгресс сделала все, чтобы каждый проведенный здесь час приносил пользу и открывал новые возможности для международного сотрудничества», — сказала она.

