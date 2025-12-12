Превентивные меры борьбы с гололедом стартовали в Петербурге

В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха городские службы начали превентивную обработку дворовых территорий и ключевых транспортных узлов специальными реагентами против гололеда. Такое поручение дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Задачи по обработке территорий размещены в системе «Объекты городской среды» ГАТИ. Исполнители должны отчитаться о проделанной работе в этой же системе, приложив фотографии до и после обработки.

Крайний срок отчетов — 15 декабря. Метеорологи прогнозируют, что к началу следующей недели температура поднимется по сравнению с той, что ожидается на выходных.

Превентивные меры охватят более 1 900 кварталов, каждый из которых включает несколько дворов, зоны перед 64 станциями метро и 33 городские стоянки.