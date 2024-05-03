Преподаватель ВШЭ Михайленко: потоки пешеходов и электросамокатов в Москве следует разделить | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:17 Преподаватель ВШЭ Михайленко: потоки пешеходов и электросамокатов в Москве следует разделить

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В Москве необходимо разделить движение электросамокатов и пешеходов. Это стоит учитывать при строительстве городской инфраструктуры, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, движение всех средств индивидуальной мобильности следует максимально обособить от пешеходов. Так, для электросамокатчиков необходимо увеличить существующую сеть велодорожек и выделить полосы на дорогах.

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Кроме того, нужно разрешить движение СИМ по проезжей части на узких улицах с ограничениями скорости до 30 километров в час, отметил Михайленко.