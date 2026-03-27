Преподаватель Валуев подчеркнул важность посещения молодежью музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе

Старший преподаватель кафедры основ российской государственности КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Валуев в эфире телеканала «Крым 24» подчеркнул важность посещения студентами и школьниками музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

Он отметил, что знакомство с историческими памятниками оказывает значительное влияние на молодежь, способствуя формированию их гражданской позиции и исторического самосознания.

Валуев указал, что все первокурсники посещают «Новый Херсонес», и эффект от этих визитов оказывается невероятным. Проходя через эти события, студенты получают мощный заряд знаний, переживаний и опыта, что способствует формированию их идентичности.

Свято-Владимирский собор, находящийся в этом комплексе, является важным местом, связанным с крещением князя Владимира, что подчеркивает его значимость для истории и культуры. Строительство и восстановление этого собора, начатое в XIX веке, продолжалось более 30 лет и стало символом духовного возрождения.