Преподаватель Валюгин рассказал, что памятник Пушкину рядом с Тверской раньше смотрел в другую сторону

Памятник Александру Пушкину, который стоит рядом с Тверской улицей, раньше был повернут в другую сторону. Об этом «Москве 24» рассказал преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» Сергей Валюгин.

По его словам, впервые памятник установили в 1880 году на Тверском бульваре. При этом монумент смотрел на Страстной монастырь.

«Пушкин любил Москву и особенно — Тверской бульвар. Во время прогулки Александр Сергеевич часто поднимался на Тверской холм, где в то время стоял Страстной монастырь», — рассказал Валюгин.

Однако в середине прошлого века монастырь снесли, а на холм перенесли памятник Пушкину, который водрузили на бетонный постамент и развернули спиной к Московскому театру мюзикла.