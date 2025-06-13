Преподаватель Усаров назвал субкультуры способом познания собственной личности

В российском обществе продолжают существовать разнообразные молодежные субкультуры — от «гулов» и «домовцев» до геймеров, панков и хиппи. Какова роль этих объединений, рассказал преподаватель и исследователь Аллан Усаров в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, субкультуры всегда были неотъемлемой частью молодежной жизни — от философских школ античности до современных сообществ.Сегодня молодые люди ищут свою среду, ориентируясь на эстетику, книги или музыку.

«Молодежь создает свои миры, потому что в большом обществе ей трудно найти себя», — отметил эксперт.

Он пояснил, что молодежные объединения дают участникам ощущение принадлежности и безопасности. Кроме того, субкультуры помогают познать собственную личность.