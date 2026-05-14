Преподаватель Университета «Синергия» Палюлин напомнил об ответственности за незаконный сбор редких грибов и ягод

Сбор грибов и ягод, занесенных в Красную книгу России, может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в перечень охраняемых объектов растительного мира включено 741 редкое растение и гриб. Об этом напомнил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в беседе с RT .

Специалист подчеркнул, что за причинение вреда таким видам, включая их уничтожение, незаконный сбор или перевозку, для граждан предусмотрен штраф от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также предусмотрена конфискация орудий добычи и собранных организмов.

Палюлин добавил, что необходимо учитывать и региональные Красные книги, которые могут включать виды, не охраняемые на федеральном уровне. Например, в Новосибирской области под защитой находятся ягоды морошки, брусники и черники.

Если будет доказан умысел и незаконный сбор редких организмов в особо крупных размерах, наступает уголовная ответственность по статье 260.1 Уголовного кодекса России.

Однако, согласно Лесному кодексу России, заготовка пищевых лесных ресурсов для собственных нужд не требует заключения договора аренды. Если же гражданин занимается сбором в предпринимательских целях, то такая деятельность должна осуществляться на основании договора аренды лесного участка. В противном случае наступает ответственность по статье 8.26 КоАП России. Размер штрафа составляет от 500 рублей до одной тысячи рублей с конфискацией орудия правонарушения.