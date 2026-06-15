Преподаватель Свечников напомнил о доступности льготного автокредитования в 2026 году

В 2026 году в России продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая позволяет гражданам получить значительную скидку при покупке нового автомобиля за счет того, что государство напрямую компенсирует часть стоимости машины банку. Об этом RT сообщил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Эта сумма уменьшает либо тело кредита, либо первоначальный взнос, благодаря чему покупатель сразу платит меньше и, как следствие, переплачивает по процентам за весь срок займа значительно меньшую сумму.

Размер скидки зависит от типа транспортного средства и региона проживания. Базовый дисконт на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, а для жителей Дальневосточного округа он увеличен до 25%. При этом на отечественный электромобиль или последовательный гибрид предоставляется максимальная скидка — она достигает 35%, но ограничена предельной суммой в 925 тысяч рублей. Для раненых участников специальной операции, которым требуется автомобиль с ручным управлением, предусмотрена компенсация до 40% от стоимости.

Чтобы машина попала под действие программы, к ней предъявляются жесткие требования: ее цена не должна превышать 2 миллиона рублей, а уровень локализации производства должен составлять минимум 2500 баллов, иначе транспортное средство выпадает из государственной программы поддержки.