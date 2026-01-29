Преподаватель Суворова рассказала о ключевых элементах празднования Китайского Нового года

Китайский Новый год традиционно отмечается жителями Китая как знак наступления нового этапа жизни, сопровождающийся соблюдением древних обычаев и традиций. Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии Мария Суворова рассказала «Известиям» о ключевых элементах празднования этого праздника.

Один из самых распространенных символов Нового года — красный цвет, считающийся счастливым и приносящим удачу. Традиция покупать красную одежду и аксессуары для встречи праздника возникла много веков назад и сохранилась до сегодняшнего дня. Красная одежда, обувь и нижнее белье приобретают особую популярность в праздничные дни, поскольку считаются защитой от зла и символом удачи.

Другой традиционный обычай — уборка жилища перед наступлением Нового года. Китайцы верят, что чистая квартира приносит в дом благополучие и процветание. В преддверии праздника повышается спрос на уборку помещений, и многие владельцы квартир обращаются к услугам клининговых компаний, чтобы очистить дом от грязи и пыли.