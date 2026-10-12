Преподаватель «Синергии» Пшеничникова рассказала, что сарай можно ставить в метре от границы соседей

На садовых участках хозяйственные постройки — сарай, баню или гараж — нужно размещать не ближе одного м от границы соседнего участка. Если в постройке держат птицу или кроликов, отступ увеличивается до четырех м. Об этом в беседе с RT рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Скат крыши должен быть направлен так, чтобы вода не стекала на соседний участок. На территориях под индивидуальное жилищное строительство отступы устанавливают местные правила землепользования и застройки, но обычно действует норма в 1 метр.

Важная деталь — расстояние считают от границы участка по документам, а не от забора. Забор часто стоит не там, где проходит граница. Поэтому сначала необходимо проверить выписку из ЕГРН и при необходимости позвать кадастрового инженера, подчеркнула Пшеничникова.

Строить вплотную можно, если соседи договорились. Такое согласие лучше оформить письменно. Если договориться не удалось, можно идти в суд. Пшеничникова предупредила, что снос постройки из-за одного нарушенного метра маловероятен: Верховный суд считает это крайней мерой. Придется доказать, что постройка реально мешает — например, затеняет участок, заливает его водой или создает угрозу пожара. Чаще всего суд обязывает поставить водосток и снегозадержатели или переделать крышу.