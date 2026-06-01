Преподаватель «Синергии» Палюлин пояснил, что ответственность за неуплату алиментов будет усиливаться

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в беседе с RT пояснил, что при неуплате алиментов ответственность должника нарастает. Сначала наступает административная ответственность.

Палюлин отметил, что по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП России должника привлекут к ответственности, если он без уважительных причин не платил алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Сумма долга при этом значения не имеет.

Если должник уже привлекался по этой статье и продолжает уклоняться от уплаты алиментов, в дело вступает Уголовный кодекс. Ч. 1 ст. 157 УК России предусматривает ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

Также Палюлин подчеркнул, что главными рычагами давления являются обеспечительные меры, которые вводятся до возбуждения административного или уголовного дела. Ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» позволяет судебному приставу ограничить выезд должника за границу при сумме долга свыше 10 тыс. рублей. Ст. 67.1 того же закона дает приставу право временно приостановить действие водительских прав должника при задолженности по алиментам.