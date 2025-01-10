Преподаватель «Синергии» Горбаченко поддержал идею о защите детей от негативного контента видеоигр

Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина и его коллег о защите детей от негативного влияния видеоигр заслуживает внимания. Речь не идет о запрете игр как таковых, подчеркнул директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель факультета игровой индустрии университета «Синергия» Александр Горбаченко в разговоре со «Свободной Прессой» .

По словам специалиста, запрет игр с негативным контентом не означает запрета всех игр. Вопрос в том, какие юридические механизмы и процедуры экспертной оценки будут использоваться для определения деструктивного содержания.

По мнению эксперта, законопроект должен быть разработан и принят с учетом мнения экспертов и ведущих отраслевых объединений российской видеоигровой индустрии.

Решение о признании того или иного контента деструктивным должно приниматься на основе научных заключений, а не субъективных и эмоциональных оценок, отметил Горбаченко.