Преподаватель Шнайдер порекомендовала при подготовке к ЕГЭ перечитывать учебные пособия вслух

Преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер в интервью NEWS.ru рассказала, как правильно организовать повторение материала при подготовке к ЕГЭ. Она рекомендует перечитывать учебные пособия вслух, чтобы улучшить усвоение информации.

По словам Шнайдер, для успешной подготовки к экзамену нужно начать с анализа объема работы и честной оценки своих знаний. Для этого следует взять спецификацию и кодификатор ФИПИ или прошлые билеты и выписать все темы в один список. Это поможет превратить подготовку в понятный план действий.

Далее нужно разложить темы по трем зонам: «знаю», «помню плохо» и «не знаю». Затем следует активно повторять материал, а не просто перечитывать его. Пассивное чтение создает иллюзию, что материал знаком, поэтому нужно объяснять тему вслух, использовать карточки и решать задания.

Выстраивать повторение нужно от сложного к простому, фокусируясь сначала на темах, которые вызывают наибольшие трудности. По мнению преподавателя, именно они сильнее всего подрывают уверенность ученика.