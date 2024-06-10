Преподаватель Шмонина: не стоит делать домашнее задание сразу после урока

Школьникам не стоит делать домашнее задание сразу после урока. Лучше всего сделать перерыв, сообщила руководитель онлайн-школы, преподаватель обществознания Светлана Шмонина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, организму важно дать возможность отдохнуть и «переварить» полученные знания. Домашнее задание будет гораздо проще и быстрее выполнять именно на свежую голову. В первую очередь лучше приступить к сложным заданиям, чтобы не накапливать стресс.

Кроме того, преподаватель посоветовала установить определенный график для выполнения домашней работы и придерживаться его.