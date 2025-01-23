Преподаватель Шайхразеева указала на плюсы семейного инструмента сбережений

Преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева раскрыла детали работы семейного инструмента сбережений. В беседе с RuNews24.ru она указала на плюсы программы.
Эксперт напомнила, что проект был инициирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что инструмент даст семьям возможность получать налоговый вычет, пополнять спецсчета и частично изымать средства раньше времени, отметила специалист.
По словам Шайхразеевой, программа будет включать лучшие качества таких разработок, как индивидуальный инвестиционный счет и программа долгосрочных накоплений, добавил сайт «Аргументы и факты».
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