Преподаватель Шайхразеева указала на плюсы семейного инструмента сбережений

Преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева раскрыла детали работы семейного инструмента сбережений. В беседе с RuNews24.ru она указала на плюсы программы.

Эксперт напомнила, что проект был инициирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что инструмент даст семьям возможность получать налоговый вычет, пополнять спецсчета и частично изымать средства раньше времени, отметила специалист.

По словам Шайхразеевой, программа будет включать лучшие качества таких разработок, как индивидуальный инвестиционный счет и программа долгосрочных накоплений, добавил сайт «Аргументы и факты».