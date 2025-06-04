Преподаватель Шайхразеева объяснила идею Минэнерго стремлением к более рыночному ценообразованию

Министерство энергетики предложило новую схему индексации тарифов, предусматривающую двукратное увеличение тарифа на протяжении каждого календарного года — на 10% в каждом полугодии. В беседе с RuNews24.ru идею прокомментировала преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева.

Для рядового потребителя цена на газ продолжит увеличиваться умеренно: ожидается ежегодный прирост на уровне 7–10,6%.

«Инициатива Минэнерго объясняется стремлением к более рыночному ценообразованию. Внутренние цены на газ в России значительно ниже экспортных, что создает систему перекрестного субсидирования и снижает стимулы к инвестициям в добычу и инфраструктуру», — отметила эксперт.

Как пояснила Шайхразеева, предполагается, что повышение тарифов стимулирует модернизацию производства и способствует повышению эффективности газового хозяйства. Тем не менее, значительное подорожание сырья создаст трудности для ряда ключевых секторов экономики, использующих большие объемы природного газа.